‘Toename misdrijven in Epe incidenteel’

Uit de Misdaadmeter, die onlangs door deze krant is gepubliceerd, bleek dat de relatieve positie van de gemeente Epe met 92 plekken is verslechterd. Epe is naar plek 128 op de ranglijst van minst veilige gemeentes gestegen.

Stijging

Raadslid Albert Oortgiesen van het CDA wilde weten wat de oorzaken zijn voor de stijging van het aantal misdrijven en of in hoeverre dit ook structureel is. Burgemeester Van der Hoeve gaf daarop aan kort overleg te hebben gehad met de politie. ,, Zij ziet geen structurele stijging in aantal mishandeling en bedreiging. Zoals ze het nu zien is het incidenteel.”

Omdat het om verschillende zaken en misdrijven gaat, is het volgens de burgemeester lastig om een lijn te vinden in de cijfers. Wel liet hij weten dat in met name Emst de stijging fors was vorig jaar. De cijfers die voor dit jaar al bekend zijn laten in ieder geval geen verdere stijging zien, aldus Van der Hoeve. ,,We zullen de komende periode zeer nauw volgen. Het is voor ons geen reden voor specifieke maatregelen, maar daar blijven we alert op.”