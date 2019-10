Tom Horn (59) nieuwe burgemeester van Epe

Tom Horn is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Epe. Hij was in totaal negen jaar wethouder voor de PvdA in de gemeente Haarlemmermeer.

Tom Horn is geboren op 4 februari 1960 in Amsterdam, getrouwd en heeft 2 dochters. Van 2006 tot 2010 en daarna nog van 2014 tot 2019 was hij wethouder en locoburgemeester van Haarlemmermeer. Met in zijn portefeuille onder meer sociale zaken, welzijn, wonen en volkshuisvesting. Na de fusie van de gemeente Haarlemmermeer met de kleine buurgemeentes Haarlemmerliede en Spaarnwoude begin dit jaar heeft hij zijn wethouderschap neergelegd, om nog aan een andere uitdaging te kunnen beginnen. Momenteel is de 59-jarige Horn lid van de Raad van Toezicht van Parlan Jeugdhulp in Alkmaar.

Naast de inwoners

Volgens de vertrouwenscommissie uit de raad heeft Horn een ‘deskundige en professionele uitstraling’. Leden van de vertrouwenscommissie typeren hem als ‘een nuchtere en analytische man die snel kan schakelen’. ,,Uit de gesprekken kwam hij naar voren als een ervaren en krachtig bestuurder met verbindend vermogen. Ook zijn rol als voorzitter en als eindverantwoordelijke op het gebied van openbare orde en veiligheid zal hij overtuigend kunnen neerzetten.’’

Horn is ‘toegankelijk en benaderbaar’, zegt Diana Oosterhoff (Nieuwe Lijn), voorzitter van de vertrouwenscommissie. ,,Dat is waar onze inwoners veel waarde aan hechten, zo bleek tijdens het opstellen van de profielschets, een proces waar we de bevolking van onze gemeente actief bij hebben betrokken. Horn geeft aan niet vóór maar naast de inwoners te willen staan.’’

De beoogde burgemeester heeft ervaring met ‘de dynamiek van verschillende kernen’ in een gemeente, en is ook groot voorstander van participatie van burgers. Oosterhoff: ,,Hij zet zijn vaardigheid op dit vlak graag in om inwonerparticipatie in Epe verder te ontwikkelen. Kortom: naar het oordeel van de vertrouwenscommissie is de heer Horn de kandidaat die het beste past bij het opgestelde profiel.’’

Eerst koninklijk besluit

Met de aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet een voordracht, waarna koning Willem Alexander zoals gebruikelijk bij koninklijk besluit de burgemeester benoemt. Het streven is om de nieuwe burgemeester medio december te installeren, als opvolger van Hans van der Hoeve, die eind september afscheid nam. In totaal meldden zich 26 sollicitanten bij commissaris van de Koning John Berends, in leeftijd variërend van 39 tot 62 jaar. Vijftien van hen zijn vrouwelijke kandidaten.

Hans van der Hoeve