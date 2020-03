Tot de deur en niet verder: boeken lenen bij de Afhaal Bieb in Epe

Deurbeleid bij de super: 'Geen winkelwa­gen­tje? Dan mag je niet naar binnen’

24 maart Supermarkten beperken sinds vandaag het aantal klanten in de winkel. Maximaal één klant per tien vierkante meter is toegestaan zodat mensen ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden. Noodzakelijk, dit deurbeleid? Ja, zegt Dierck-Jan Gommers volmondig. De eigenaar van Albert Heijn-filialen in Vaassen en Ommen merkt nu al verschil.