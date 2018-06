Triada knapt honderden woningen op in Epe

Het bedrag van bijna twintig miljoen euro heeft Triada nodig ter financiering van de bouw van achttien woningen in De Klaarbeek. Dit vraagt een investering van 3,5 miljoen euro. Daarnaast wil de woonstichting 380 bestaande woningen renoveren en/of energetisch verbeteren, voor energiebesparingen. Voor vijf Vaassense woongebouwen (in totaal 106 woningen), aan de Vinkstraat, de Spechtstraat, de Steinstraat en De Wetstraat, heeft Triada zonnepanelen op het oog. Voor deze maatregelen is een investering van 16,2 miljoen euro nodig.

Betaalbare woningen

Afspraken

Indien een corporatie niet in staat is om leningen af te lossen, dan zijn er afspraken over de betaling via het waarborgfonds. In eerste instantie wordt dan een beroep gedaan op eigen tegoeden van het WSW, van enkele honderden miljoenen euro's. In tweede instantie kan WSW een bedrag, dat kan oplopen tot 3,1 miljard, innen bij corporaties die in het waarborgfonds deelnemen. Pas in derde instantie kan WSW renteloze leningen opvragen bij Rijk (50 procent) en gemeenten (50 procent).