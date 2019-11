Trudy uit Epe moest als ongehuwde moeder haar baby onder dwang afstaan ‘Nazipraktijken waren het’

,,Ik weet nog precies waar het was, die wandeling met mijn moeder in het bos. Ze hield me staande en zei: ‘je kunt het kind niet houden. Dat gaat niet’.” Trudy Scheele (73) valt even stil. Tranen wellen op. ,,Als ik er nu loop voel ik nog steeds hoe dat was. Mijn moeder die dat zo zei, me niet steunde. Ze wilde me niet terug in huis nemen, maar mij wegstoppen in een tehuis, met mijn zes maanden zwangere buik die niet gezien mocht worden.”