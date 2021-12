Tuinen in Epe de vernieling in voor fietssnelweg naar Apeldoorn; dat gevreesde plan lijkt van de baan

De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe houdt de gemoederen al twee decennia bezig. Maar toen duidelijk werd dat het een serieuze optie was om deze F50 in Epe dwars door 47 tuinen aan de Europalaan, De Pal, Leenhofweg en Neustrinkweg te laten lopen, waren de rapen helemaal gaar. Bewoners kwamen tegen dat plan in opstand.

Pret bederven?

Met succes; kunnen we nu stellen. Althans, burgemeester en wethouders hebben besloten om dit plan links te laten liggen. Het Eper college kiest voor opwaarderen van het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit gedeelte is ook bekend als de Baronnenroute. In Epe komt het fietspad ten oosten van het oude spoortracé te liggen. Op die manier worden de tuinen van aanwonenden gespaard.

Het is voor hen echter nog te vroeg om de champagne te ontkurken. De gemeenteraad kan de pret namelijk nog bederven. Die beslist over twee maanden of zij instemt met het door burgemeester en wethouders voorgestelde tracé.

Volledig scherm Impressie van hoe het wordt als de fietssnelweg F50 wordt aangelegd tussen Apeldoorn en Epe. Hier bij de Eekterweg. © Cleantech Regio

Wethouder Erik Visser is in ieder geval blij dat hij en zijn collega's de knoop hebben doorgehakt. ,,Het is goed dat we een mooie oplossing hebben voor de fietsroute in Epe. Door het fietspad ten oosten van het oude spoortracé te leggen, kunnen de bewoners aan de Europalaan en De Pal van hun tuinen blijven genieten. Weliswaar moeten we voor het fietspad ruimte maken in het Kapelbosje, maar er zijn veel mogelijkheden om de bomen elders terug te planten. Ook maakt een tunnel onder de Laan van Fasna in Vaassen het fietsverkeer een stuk veiliger.’’

Apeldoorn geeft ‘stemadvies’

Waar de F50 op ‘hun’ grondgebied komt te liggen, laten burgemeester en wethouders in Apeldoorn aan de gemeenteraad. Die beslist daar in januari over. Al geeft het college van B en W wel een soort stemadvies. Ze stippen namelijk aan dat de Baronnenroute beter uit de vergelijking komt dan de Veluweflankroute, die vanaf de Anklaarseweg in Apeldoorn via onder meer de Stadhoudersmolenweg vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) op het spoortracé aansluit.

Volledig scherm Impressie van hoe het wordt als de fietssnelweg F50 wordt aangelegd tussen Apeldoorn en Epe. Hier de Brakerweg. © Cleantech Regio

Doorat er veel landbouwverkeer op de fietsroute zou komen, wordt deze minder veilig geacht dan de Baronnenroute. Omdat er veel grond voor aangekocht dient te worden, valt de Veluweflankroute bovendien duurder uit. Sowieso hangt aan de F50 al een stevig prijskaartje. De kosten kunnen oplopen tot bijna 50 miljoen euro. Begin vorig jaar zong 20 miljoen euro nog als hoogste bedrag rond.

Als de definitieve beslissingen in Epe én Apeldoorn zijn gevallen, zijn we er trouwens nog niet. Dan moet er nog een beslissing worden genomen over hoe de F50 wordt doorgetrokken richting Heerde en uiteindelijk naar Zwolle.

Volledig scherm Mei 2020: bewoners van de Europalaan in Epe zijn boos en willen voorkomen dat fietssnelweg F-50 bij hen door de achtertuin komt. © Foto Freddy Schinkel

Volledig scherm Impressie van de nieuwe fietssnelweg tussen Apeldoorn en Epe. © Cleantech Regio