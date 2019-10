Twee bewoners voor controle naar ziekenhuis bij uitslaande woningbrand Vaassen

Video Epe bijna 800 kilo aan zwerfafval schoner

15 oktober Met hesjes en handschoenen aan en een knijper in de hand hebben zo'n 500 leerlingen van basisscholen in de gemeente Epe de afgelopen weken de bermen, bossen en straten afvalvrij gemaakt. Het resultaat na bijna twee weken verzamelen: 770 kilo aan zwerfvuil. Het is reden voor initiatiefnemer René Blok om volgend voorjaar verder te gaan met zijn actie, ‘Let’s clean UP this mess!’