Twee leerlingen mishandeld op school in Epe: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

Begraaf­plaats in Wapenveld over drie jaar vol: ‘Je kunt niet aan de gang blijven met tijdelijke oplossin­gen’

Wie graag begraven wil worden in Wapenveld, moet snel een plekje reserveren. Als het zo doorgaat is de begraafplaats aan de Kwartelweg over drie jaar vol. De gemeente wil regels omtrent begraven soepeler maken én onderzoeken of de begraafplaats in Wapenveld uitgebreid kan worden.