Twee mannen aangehouden in Epe na chaletbrand

Vier branden in Epe: 'Veel te voorbarig om te zeggen of er een verband is'

10 oktober De politie is een onderzoek begonnen naar vier branden die zich afgelopen dagen hebben voorgedaan in de wijk Burgerenk in Epe. Of er een verband is tussen de branden en of ze zijn aangestoken, kan de politie nog niet zeggen. 'Het is nog veel te voorbarig om te kunnen zeggen of er een verband is tussen de branden, dit wordt uiteraard ook onderzocht', staat op de website van de politie.