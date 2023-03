Twee mensen naar ziekenhuis na klein brandje in aanleunwoning Vaassen

met video + update Gas spuit niet meer uit de grond in Nunspeet, Liander druk met reparatie transport­lei­ding

Bij grondwerkzaamheden is vanochtend aan de Industrieweg in Nunspeet een gasleiding geraakt. De omgeving in de buurt van de Jumbo is afgezet. Omdat het lek naast het spoor is, is ook het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort stilgelegd.