Twee woningen ontruimd in Vaassen vanwege gaslek

Rond 15.00 uur kwam een melding bij de brandweer binnen dat er een gaslucht werd geroken aan het Esdoornhof in Vaassen. Ter plaatse werden de twee aanliggende huizen ontruimd en werd de omgeving afgezet. De gaslucht was goed waarneembaar vanaf het woonerf.



Liander, dat het energienetwerk van gas en stroom in deze regio beheert, werd ingeschakeld om het lek op te sporen. De brandweer stond intussen stand-by. Na enig speurwerk werd het lek gevonden. Liander is bezig de leiding te repareren.



In de omgeving van het gaslek worden veel woningen gerenoveerd. Of die werkzaamheden het lek hebben veroorzaakt, is nog niet bekend.