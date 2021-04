Tweetal bedreigde man (19) met vuurwapen in Vaassen: slachtoffer gewond in ziekenhuis

Na overleg tóch weer een koopzondag in Epe: onderne­mers zien noodzaak in extra winkelmo­ment

24 maart De Epese koopzondag viert komend weekeinde zijn driejarig bestaan, nu de Ondernemersvereniging Epe heeft besloten ook dit jaar zondag de winkels open te stellen. Door de beperkte winkelmogelijkheden was het nog maar de vraag of winkeliers hun deuren dit jaar op zondag willen openen, maar de meeste ondernemers zien nut en noodzaak er wel van in. ,,Het is pakken wat je pakken kan.”