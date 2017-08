Uitslag haringtest klap in het gezicht van handelaar uit Emst

In de haringtest van het AD werd Emstenaar Tom Brummel (35), die pas net zijn eigen viskraam heeft, met een ‘0’ beoordeeld. Daar werd hij logischerwijs niet vrolijk van. ,,Ik kan mij er niet in vinden.”

Uiterst vrolijk staat Brummel in zijn kraam op het Apeldoornse winkelcentrum Anklaar. Zijn klanten staan ‘gewoon’ in de rij voor een vers bereid visje. Met een portie kibbeling hier en een portie haring daar loopt het lekker door bij de Emstenaar. Al zal hij voortaan wel wat oplettender zijn bij het bereiden van zijn haring.

'Oneetbaar'

Een klap in zijn gezicht is het als hij de uitslag van de haringtest, uitgevoerd door het AD, doorleest. ,,Warme haringpap waarvan je kippenvel op je armen krijgt. Doorgerijpte haring ruikt naar oude kaas, maar dit is tenenkaas. Oneetbaar”, valt er te lezen in de beoordeling van Brummel zijn viskraam.

De lach verdwijnt van het gezicht van Brummel als hij met de uitslag van de test geconfronteerd wordt. De Emstenaar verlaat voor even zijn kraam om zijn gevoel onder woorden te brengen. ,,Het mag niet zo zijn dat de haring te warm is”, begint Brummel zijn verhaal. ,,Het was op de dag van de test erg heet. Zo’n 35 graden. Ik heb dan ook getwijfeld om die dag vis te verkopen. Omdat ik de kraam net voorzien had van nieuwe compressors en het koelsysteem had gemonitord met een positief resultaat durfde ik het toch aan. Toch moet ik concluderen dat het systeem het aan het eind van de dag begeven heeft.”

Boetekleed

Brummel besluit vervolgens om de vitrine, waar de haringen in liggen, vol te gooien met ijs. ,,Achteraf gezien had ik geen haring meer moeten verkopen, want om 17.00 uur kreeg ik de test. Een haring mag nooit te warm zijn. Of het nou om 10.00 uur of om 17.00 uur is, ze moeten van dezelfde kwaliteit zijn. Ik trek hier dan ook het boetekleed voor aan.”

In de andere kritieken van de uitslag kan Brummel zich niet vinden. ,,Het microbiologische onderzoek was zeer goed. Ik sta dan ook open voor meer toelichting. Ook zal ik gaan meekijken bij andere viszaken. Daar kan ik van leren. Volgend jaar doen we gewoon weer mee. Dan zal het cijfer hoger zijn.”

Gewaarschuwd

Als Brummel terugkeert naar zijn klanten heeft Chris Ackema (51) inmiddels een haring besteld. De Apeldoorner doet dat zo’n drie keer in de week bij verschillende viszaken in de omgeving. Ook Ackema ziet de uitslag met verbazing aan. ,,Ik kan mij er totaal niet in vinden. De haring moet zacht, romig en lekker zout zijn en dat is hier het geval.”