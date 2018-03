Uitstel verbouwing gemeentehuis Epe

Energielabel

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland voldoen aan energielabel C. Een onderzoek dat eind 2017 is verricht, toont aan dat het gemeentehuis van Epe na de verbouwing - tegen de verwachting in - het gewenste energielabel C niet haalt. Het probleem zit 'm in de opbouw en in het gebruikte materiaal van de gevel en de daklichten. Die zorgen voor bijzonder veel 'warmtelekken' en 'koudebruggen'.