Uitvoering Hoofdweg Emst bijna twee ton duurder

Veelbespro­ken bungalow­park De Beekhorst in Epe verkocht: ‘Een opluchting’

4 maart Bungalowpark De Beekhorst in Epe is bijna verkocht. ,,De deal is zo goed als rond’’, zo laat eigenaar Bert van Zuuk weten. Wie de koper is, houdt hij nog even voor zich. Het enige wat Van Zuuk hierover kwijt wil, is dat het ‘een projectontwikkelaar’ is.