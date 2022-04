Ultimatum voor risicocamping: gasten in Vaassen lopen gevaar

Paupermonu­ment in Epe krijgt eindelijk metamorfo­se: dit zijn de plannen

Het is in Epe al jaren onderwerp van gesprek. Nu lijkt de kogel toch echt door de kerk. Of eigenlijk door ’t Waeghuys, want er is een concreet plan om van dat verpauperende monument weer een stijlvol gebouw te maken.

28 maart