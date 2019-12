‘Uniek’ hemelbed keert terug op vertrouwde plek in Kasteel Cannenburch in Vaassen

,,Het hemelbed stamt uit de vroege 18e eeuw - het is gebouwd tussen 1720 en 1740 - en is uniek in Nederland. Nergens in ons land vind je iets soortgelijks.’’ Conservator Jorien Jas benadrukt nog maar eens hoe bijzonder het hemelbed is. ,,Het is op maat gemaakt voor een echtpaar uit Drenthe en maakte dan ook geen onderdeel uit van de oorspronkelijke collectie van het kasteel. Het bed verhuisde pas in 1952 naar de Cannenburch.’’