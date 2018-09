Vaassen gaat zingen op maandagmiddag

Een ander initiatief tot het oprichten van een maandagmiddagkoor ging op de valreep niet door. Toen besloot Margreet Kattestaart zelf de touwtjes maar in handen te nemen. Samen met een aantal zangvrienden zette zij het koor Samen Jong Koor op in haar woonplaats.

Het piepjonge koor in oprichting - de geplande startdatum is 1 oktober - is nog wel naarstig op zoek naar aanvulling. Mannen en vrouwen die van zingen houden worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij Samen Jong Koor. De repetities zijn elke maandagmiddag van 13 tot 15 uur in De Rank aan de Torenstraat in Vaassen.

Gevarieerd

Het plan is om drie- tot vierstemmig te gaan zingen met een gevarieerd repertoire. Licht klassiek en populair, het komt allemaal aan bod. Als dirigent is Jurrien Zaagman gevonden. Zaagman studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Daniëlle Dechenne. Na zijn afstuderen in 1989 begon hij als repetitor bij de Bijlmer Operette Vereniging en bijna tegelijkertijd als dirigent bij jongerenkoor Free Choice in Edam. Vele koren had hij in de jaren erna onder zijn hoede. Momenteel heeft hij twee barbershopkoren, een a capella koor en een popkoor onder zijn leiding. In 2005 verhuisde hij naar Zutphen. Naast dirigeren geeft hij ook pianolessen, begeleidt hij zangers en instrumentalisten, bewerkt muziek en schrijft artikelen.

De dirigent wil graag serieus aan de slag met zangers en zangeressen, maar heeft ook tijd voor een geintje. Behalve aan zuivere zang, besteedt hij ook veel aandacht aan de ademhaling, de stemvorming, de uitspraak en de interpretatie van een lied. Hij houdt ervan om oude nummers in een nieuw jasje te steken.