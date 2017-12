Vaassen serveert beschuit met muisjes op kerstmarkt

Lintje voor Epenaar Hans van Dord (73)

16 december Epenaar Hans van Dord (73) is zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, speldde Van Dord zaterdag in Burgers' Zoo namens Koning Willem-Alexander de bijbehorende versierselen op.