Vaassen verliest met overlijden van Toon Hagen ‘icoon’ van carnaval

Het is 1971 en het carnaval in Vaassen zit in het slob. Een poging om van de losse feesten een geheel te smeden, gaat moeizaam. De eerste vereniging in het dorp, De Roje Hane, lijkt na vier jaar een vroege dood te sterven.

Ervaren rot

De teloorgang wil Toon Hagen voorkomen. Als organisator van jongerenfeesten wil hij het carnaval nieuw leven inblazen. Zijn oog valt op café Maartenshof, maar de eigenaar houdt de boot af. Met zijn negentien jaar vindt hij Hagen te jong. Het mag, maar alleen als een ervaren rot Hagen helpt. Die vindt hij in Toon Leerkes, carnavalsvierder van het eerste uur.

Het duo besluit een eigen koers te varen. Carnaval is niet alleen voor de katholieken. Carnaval is voor iedereen. Het is een feest van het dorp. De koers slaat aan. Steeds meer bezoekers komen naar het feest en de saamhorigheid in Vaassen groeit. Het is de start van een periode van 42 jaar, waarin Hagen deel uitmaakt van het bestuur van De Rossumdaerpers.

Regisseur

Haagen groeit uit tot het gezicht van carnaval in Vaassen. Als belangrijkste assistent van het prinsenpaar houdt hij als regisseur achter de schermen de touwtjes strak in handen. Haagen blijkt de haarlemmerolie te zijn in de organisatie van het dorpsfeest. Achter de schermen heeft hij als regisseur de touwtjes strak in handen. Niet alleen als het gaat om de organisatie van de feesten, maar ook de betrokkenheid bij de vereniging. Hagen besteedt veel aandacht aan het jaarlijkse ziekenbezoek aan leden die niet bij de feesten aanwezig kunnen zijn.

Door ziekte was Hagen de laatste jaren minder actief binnen de vereniging. Met zijn overlijden verliest De Rossumdaerpers een ‘bijzonder en dierbaar mens’ en een ‘icoon uit de historie’, schrijft de carnavalsvereniging.

