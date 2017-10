Vaassenaar (46) gered uit brandende auto na ernstig ongeluk op A12

Apeldoorn en Ede beklagen zich bij Dijksma

28 september Staatssecretaris Dijksma handelt niet correct door, terwijl een informatieronde over de nieuwe Lelystad-vliegroutes in volle gang is, wijzigingen door te voeren zonder de gemeenten die dat raakt daarover te informeren. De colleges van B en W van Apeldoorn en Ede zijn daarover ‘zeer ontstemd’, schrijven ze in een brief aan de staatssecretaris.