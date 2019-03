Vaassens museum baalt van lagere subsidie gemeente Epe

Penningmeester en interim-voorzitter Gerard Scherbeijn legt uit: ,,We kregen een subsidiebeschikking voor de jaren en 2019 en 2010. Die jaartallen klopte natuurlijk niet. Uiteindelijk kregen we een gerectificeerde beschikking, maar de datum van bijvoorbeeld het besluit bleef hetzelfde. Daardoor waren we opeens te laat met het indienen van het bezwaar. Want in eerste instantie zijn we het vooral niet eens met de bedragen.”

Tegenvaller

Stichting Vaassen Historie heeft in 2018 zo’n 2800 euro aan subsidie ontvangen, maar krijgt voor dit jaar 2437 euro en volgend jaar 2471 euro. ,,En dat terwijl onze kosten zijn gestegen, vanwege een andere opslagruimte”, aldus Scherbeijn. ,,Het is een tegenvaller, maar we laten ons niet kisten. We komen wel verder. Dankzij een actie via sponsoren en ondernemers hebben we bijvoorbeeld 2500 euro extra binnen gekregen. Maar het blijft wel raar dat we geen compleet nieuwe beschikking hebben gekregen en dat bedrag juist is verlaagd.” De organisatie beraadt zich of ze nog verder in beroep gaat.