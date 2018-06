Vaassense Kim verbindt harten met muziek

Geïnspireerd op een gebed van de Italiaanse heilige Franciscus van Assisi is Kim Schutte begonnen met een nieuw project: 'Instrument van Vrede'. Zij en de ruim dertig om haar heen verzamelde professionele muzikanten hebben een missie: ,,Elkaar laten weten dat je geliefd bent." Binnenkort is de officiële start in Lieren.

Schutte speelt zelf viool. ,,Al heel lang wist ik dat ik iets wilde doen met de taboes rondom sterven en de laatste levensfase. Er zit een missie achter; mensen verlichting geven in het eenzame sterven. Uiteindelijk heb ik besloten mijn werk er van te maken."

Initiator

Al een flinke periode is Schutte bezig met het opzetten van haar project Instrument van Vrede. Als initiator regelt ze bijvoorbeeld intieme huiskamerconcerten, persoonlijke concerten of afscheidsmomenten. ,,Muziek zegt zoveel meer dan woorden", legt Schutte uit. ,,Het opent harten en werkt genezend en ontwapenend. Het brengt mensen bij elkaar."

Omdat ze net is begonnen heeft ze nog iets extra's bedacht: een voorstelling als geschenk voor anderen. ,,Als mensen een concert willen, dan kunnen ze dat als sponsor of als particulier kopen. Je krijgt dan een soort abonnement voor 895 euro. Niet alleen voor je eigen concert, maar ook om er één weg te geven. Iemand die het nodig heeft of een plek waar geen geld is. Plaatsen waar wij mensen kunnen laten voelen 'goed dat je er bent, jouw leven heeft zin, je bent geliefd', zeg maar."

Lucht

Het concert als geschenk doet ze tien keer. ,,Het is een beetje sociaal ondernemen, dit kunnen we daarom niet blijven doen. Maar toch: geven is ontvangen. We ademen allemaal dezelfde lucht in, en wie goed doet goed ontmoet."

Het 'sociale ondernemen' blijft aanwezig. ,,Zo zijn we in gesprek met scholen en instellingen om kinderen en ouderen met elkaar in contact te brengen door middel van zingevingsconcerten. De muzikanten gaan samen met de kinderen een concert voorbereiden wat ze dan in de instellingen jaarlijks ten gehore brengen, of ouderen in de scholen uitnodigen voor een concert."

Liefde verklaren

Schutte wil met haar team van beroepsmuzikanten mensen helpen herinneren wie ze zijn. ,,Muziek bemoedigt, inspireert, geneest. Het spreekt de taal van het hart. Vaak klinken de mooie muziek en warme woorden pas bij een afscheid, maar waarom verklaren we elkaar toch niet wat vaker de liefde op mooie momenten bij het leven", vraagt ze zich af.

Haar ervaringen tot nu toe zijn positief. ,,Mensen kunnen het zeggen met muziek en dat kan van alles zijn. Het concert geeft zingeving. Als eenmaal de eerste aanwezige begint, zet iedereen het hart ervoor open."

De Vaassense is vooral blij dat ze dit werk mag doen. Ze hoopt dat het idee om met muziek mensen te verbinden, hoop en zingeving te brengen, breed zal worden omarmd. ,,Dat het echt blijdschap en troost kan bieden en mensen nader tot elkaar brengt en ze elkaar wat vaker de liefde verklaren."

Kennismakingsconcert