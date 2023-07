Vader raakt lichtgewond bij schuurbrand in Vaassen, probeerde met zoon vuur zelf te doven

Geen juf beschik­baar? Dan regelt dit bedrijf een themadag. Maar mag dat eigenlijk wel?

Is er geen juf of meester beschikbaar deze dag? Dan regelt Jufmeester.nl uit Nunspeet, dat invalleerkrachten verzorgt voor het basisonderwijs, een organisatie die een themadag komt verzorgen. ,,We laten de leerlingen kennis maken met de echte wereld.” Maar mag dat zomaar?