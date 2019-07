Val met fiets werd Loes (18) uit Epe fataal

Reportage Wanhopige en massale zoektocht naar Loes in buitenge­bied van Oene: ‘Het zou je kind maar zijn’

0:15 De hele dag is het een komen en gaan van mensen in het buitengebied van Oene, waar het doorgaans zo rustig is. Jong en oud zoekt wanhopig naar de vermiste 18-jarige Loes, die na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niets meer van zich heeft laten horen. Iedereen zoekt mee, tot tegen een uur of drie in de middag een lichaam wordt gevonden. Op een locatie die alleen nog maar meer vragen oproept.