Van barak naar paviljoen

Van pakweg honderd vierkante meter oppervlak is het 'strandhuis' van het cablepark gegroeid naar ruim 250 vierkante meter. Ruime, hagelnieuwe kleedkamers en toiletgroepen. Geen minibar annex snackbar meer, maar een comfortabel restaurant met een echte keuken, een luxe bar en voldoende ruimte om te lounchen. Een groter terras waar sporters kunnen chillen en met hun natte pakken kunnen uitdruppelen. En zelfs plek voor een ski- en wakeboardshop.

Alles in een karakteristieke stijl opgetrokken en opgetuigd. Meer dan ooit kan de waterskibaan de gasten bieden wat ze willen: chilling en sportieve uitdaging. Industriële elementen zijn slim gecombineerd met beachclub-stijl. Met vier grote, dubbele, overheaddeuren van glas als hét pronkstuk. Ze zorgen ervoor dat het restaurant met mooi weer in een handomdraai wordt omgetoverd tot een mega-terras, maar met fris weer blijft de koude wind buiten en de warmte binnen.

Vertraging

Kortom, Burnside Cablepark is, na jaren wachten en werken, eindelijk het strandpaviljoen waar de eigenaar al zo lang naar smachtte. Herm Golbach (55), die de 'zaak' 2010 officieel overnam, is ermee in zijn sas. ,,In 2013 mochten we in principe al uitbreiden, maar in het spoor van de wens van wellnessresort De Veluwse Bron voor een ontbijthotel, liet alles door bezwaarprocedures langer op zich wachten.'' Omwonenden waren fel gekant tegen de komst van het hotel, waardoor ook Burnside op definitieve goedkeuring moest wachten. Beide liggen namelijk in het natuurgebied Kievitsveld. ,,Volgens mij betroffen de bezwaren niet direct onze plannen'', zegt Golbach. ,,Wij hebben altijd een prima relatie met de buren onderhouden en nooit gemerkt dat ze iets tegen onze voornemens.''

Lekkend

Waar van het ontbijthotel nog geen spoor is te bekennen, is de nieuwbouw van Burnside klaar. Mooi op tijd voor het nieuwe seizoen. Medewerkers van het seizoensbedrijf werkten in de herfst- en wintermaanden hard aan het nieuwe paviljoen. Golbach: ,,Mensen hoeven nu niet meer met een lekkend pak door het restaurant. Aan goede, volwaardige ruimtes heeft het ons jaren ontbroken.'' Met aannemer Kampert Bouw uit Wekerom, Susanne Bakkenist van Space Monkey in samenwerking met Courage Architecten en vooral ook met medewerkers van Burnside Constructions, een zusterbedrijf van Cablepark, werd de klus geklaard. ,,Het is precies geworden wat we voor ogen hadden. Het pand is helemaal gebouwd met larikshout van bomen uit bossen uit deze buurt. Het moest een beetje de vrijbuiter-uitstraling van stoere, ietwat ruige avonturiers behouden en dat is goed gelukt. Tevens houdt het de warmte die van ons bekend is.''

Feestelijk