Van der Wal Jolink moet met bakkerswinkel in Epe door eerder faillissement alsnog verhuizen

Directeur Mark Ribbink is er wel een beetje kribbig van. Begin september nam hij een aantal winkels van Van der Wal Jolink over, dat in financiële problemen was geraakt en failliet ging. Zo kon onder meer de winkel in Epe blijven bestaan. Maar het huurcontract met eigenaar Segesta, dat het nieuwe winkelcentrum Marktwand en de parkeergarage in Epe realiseerde, was door het faillissement ook ongeldig geworden. En dus moest de bakker op zoek naar een nieuw winkelpand.