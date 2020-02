Van Epe naar Seoel is voor Joanne Doornewaard, ambassadeur in Zuid-Korea, de normaalste zaak

Het leven van een diplomaat ziet er heel anders uit dan de gemiddelde Nederlander. Doornewaard heeft veel internationale werkplekken gehad. Na enkele jaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, diende ze in Mexico-Stad, Warschau in Polen en opnieuw enkele jaren bij het Rijk in Den Haag. In 2015 werd ze ambassadeur in Sri Lanka. Na vier jaar werken in de hoofdstad Colombo werd ze vorig jaar benoemd als ambassadeur in Zuid-Korea. Een van de belangrijkste ambassades in Zuid-Azië.