Van horecatycoon tot incassofraudeur: wordt John den B. uit Epe opnieuw veroordeeld?

Epe nu al ontevreden over gloednieuw fietspad langs Heerderweg

6:11 Het gloednieuwe fietspad langs de Heerderweg bij Epe is te smal en moet in de toekomst nog een keer op de schop. Dat verwacht wethouder Robert Scholten. Volgens hem is onvoldoende rekening gehouden met inhaalacties door steeds snellere fietsen die over de paden gaan, zoals speed pedelecs.