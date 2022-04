Van jeugdzorg tot ondersteunen van kankerpatiënten, Hans (69) uit Epe doet het allemaal en krijgt nu een lintje

Zowel in zijn werkzame leven als in zijn vrije tijd zet Hans Lohman (69) zich in voor een betere jeugdzorg en een sterkere positie van (kanker-)patiënten in Nederland. Voor zijn jarenlange inspanningen is hij vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Heel eervol.’’