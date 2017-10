Van Norel Epe krijgt geld van schouwburg Drachten

De Van Norel Bouwgroep in Epe krijgt 750.000 euro van schouwburg De Lawei in Drachten. Het bouwbedrijf werd in juli in het gelijk gesteld door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en de schouwburg vecht het besluit niet aan.

Het is episode uit een langlopend conflict tussen De Lawei en Van Norel. In 2014 moest het bouwbedrijf stoppen met het werk voor de schouwburg, omdat het volgens De Lawei slecht werk had afgeleverd. Van Norel liet het daar niet bij zitten en stapte naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Die stelde het bouwbedrijf in het gelijk, en concludeerde dat het 750.000 euro moest ontvangen van De Lawei.

Meerwerk

Dat bedrag is een vergoeding voor het meerwerk dat Van Norel heeft uitgevoerd, waar de schouwburg niet voor heeft betaald. De Lawei legt zich bij dat besluit neer. Of het geschil daarmee definitief ten einde is, is niet helemaal zeker. Van Norel overweegt nog een civielrechtelijke procedure te starten tegen De Lawei.

Dat De Lawei het verzet tegen Van Norel Bouwgroep nu staakt, stemt directeur eigenaar Hans van Norel tevreden. ,,Er komt zo een enigszins bevredigend einde aan een zeer onbevredigend project.''

Kosten