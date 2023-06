Vanmiddag kans op lichte regen in Epe

Verkracht­te hij haar bij de kerk in Vaassen, of zoenden en voelden ze over en weer? ‘Je hebt alleen aan jezelf gedacht’

Het begon die avond met dansen en zoenen in café De Toren in Vaassen. Na sluitingstijd tilde hij haar op en nam haar mee naar de kerk. Over wat daar gebeurde, lopen de lezingen uiteen. ,,Als ik iemand van me afduw, moet duidelijk zijn dat ik niet wil.”