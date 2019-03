Veelbesproken bungalowpark De Beekhorst in Epe verkocht: ‘Een opluchting’

Bungalowpark De Beekhorst in Epe is bijna verkocht. ,,De deal is zo goed als rond’’, zo laat eigenaar Bert van Zuuk weten. Wie de koper is, houdt hij nog even voor zich. Het enige wat Van Zuuk hierover kwijt wil, is dat het ‘een projectontwikkelaar’ is.

Aan de ene kant is er sprake van opluchting, zegt Van Zuuk. De ondernemer is blij dat hij een koper heeft weten te vinden en dat hij en zijn vrouw binnenkort eindelijk uit Epe kunnen vertrekken. Tegelijkertijd overheerst de boosheid. In de ogen Van Zuuk had het nooit zover mogen komen. Hij is naar eigen zeggen kapotgemaakt door de gemeente Epe, die De Beekhorst ‘als voorbeeld wilde stellen, om zo andere parken af te schrikken’.

Het vakantiepark aan de Bijsterbosweg staat al enkele maanden in de etalage. Eind december zijn de laatste bewoners vertrokken. Het gros van de chalets en stacaravans is inmiddels van het terrein verwijderd; uit noodzaak verkocht door parkeigenaar Van Zuuk. Hij heeft het geld hard nodig om de 300.000 euro aan dwangsommen te betalen die hij de gemeente Epe is verschuldigd.

Twee maten

De ondernemer kreeg die opgelegd wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Van Zuuk vindt dat er met twee maten wordt gemeten. De Beekhorst is volgens hem namelijk het enige vakantiepark dat daarvoor is bestraft. ,,Dat terwijl er op veel meer parken in Epe arbeidsmigranten wonen.’’ Van Zuuk beweert dat de gemeente het op hem had gemunt en dat er alles aan is gedaan om De Beekhorst kapot te maken. ,,En dat is ze gelukt.’’

De gemeente Epe houdt vol dat Van Zuuk het allemaal aan zichzelf heeft te danken. Hij koos er immers zelf voor om arbeidsmigranten te huisvesten op zijn bungalowpark, terwijl hij wist dat dit niet was toegestaan. Van Zuuk heeft daarmee zijn eigen graf gegraven, zo redeneert de gemeente.