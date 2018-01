‘Veilig Epe’ van WhatsApp naar app

De buurtpreventie via de WhatsApp-groepen is in Epe binnenkort verleden tijd. Het dorp moet dan overstappen naar de gratis app: ‘veilige buurt’, die eveneens als buurtpreventie gebruikt gaat worden.

Iddo Andeweg, de initiatiefnemer van de WhatsApp-groepen, stapt over vanwege het verkeerde gebruik van de WhatsApp-groepen. ‘Regelmatig werden er berichten geplaatst die niet thuishoren op een preventie app. Dat irriteerde ook de andere deelnemers. Dit is een bekend probleem van de WhatsApp-groepen’, meldt hij in een persbericht. Op het hoogtepunt had hij meer dan 20 groepen en duizenden verschillende deelnemers in beheer.

Chat



Het geschetste probleem is verleden tijd met de installatie van de app ‘veilige buurt’. ,,Er is wel een chat, maar als je die niet wil volgen is dat gewoon mogelijk. Daarnaast moet je bij een bericht aangeven wat je wilt melden. ‘Brand’ of ‘diefstal’ bijvoorbeeld. Dat voorkomt hele verhalen”, legt Andeweg uit. De privacy is nu ook meer gewaarborgd. Wanneer deelnemers een bericht sturen, komt alleen de zelf gekozen schermnaam in beeld. De nummers blijven bijvoorbeeld achterwege.

Inmiddels stromen de aanmeldingen voor de nieuwe app alweer binnen. Voor de verschillende wijken en dorpen in de gemeente zijn groepen aangemaakt door Andeweg. Hij is ook bezig om een dergelijk project op te starten in Heerde en Wapenveld.