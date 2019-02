Veluwenaren met uitkering opgeleid voor de zorg

Een bijstanduitkering en toch de zorg in? Dat kan. Dankzij een unieke samenwerking tussen gemeenten, werkbedrijf Lucrato, de ROC’s Deltion en Landstede en zorgaanbieder Viattence is dat ook mogelijk met behoud van een uitkering tijdens de opleiding. Maandag zijn de lessen officieel van start gegaan in Vaassen.

Na bijna vier uur te hebben gewerkt in de praktijk bij de locaties De Speulbrink in Vaassen en Wendhorst in Heerde, hebben de 24 leerlingen voor de MBO niveau 2 opleiding ‘helpende zorg en welzijn’ wel even wat pauze verdiend. Maar voordat ze het weten is het deze maandag alweer 12.00 uur en moeten ze het klaslokaal van De Rank in Vaassen in voor de theorie. Zo gaat dat het komende jaar vier dagen per week, net zolang totdat ze zijn afgestuurd en aan het werk mogen bij zorgaanbieder Viattence.

Om een antwoord te hebben op het arbeidstekort in de zorg is er een unieke samenwerking ontstaan tussen verschillende partijen. Het idee erachter is dat mensen uit de bijstand de opleiding kunnen volgen, gedurende de periode wel een uitkering krijgen, en na afloop de garantie hebben op een baan als helpende bij Viattence.

Combinatie

,,Het idee kwam toen onze bestuurder Laurent de Vries in gesprek was met de Heerde wethouder Jan Berkhoff”, legt programmamanager Riëtte van Heeswijk van Viattence uit. ,,Er is gekeken naar een combinatie tussen mensen die iets willen doen en toch niet aan de bak komen. Uiteindelijk worden de mensen gesteund door de gemeente, want ze mogen dit jaar hun bijstand houden. Daardoor is het mogelijk te studeren en een baan te krijgen. Op deze manier komen de deelnemers ook echt duurzaam aan het werk en dat is voor gemeenten uiteindelijk ook voordeliger.”

De groep van 24 is ontstaan nadat er in het voortraject verschillende gesprekken zijn gevoerd en een test is afgenomen. De club bestaat uit drie categorieën. Een groep van tien personen van Viattence die door willen stromen en een groep van 14 mensen met een bijstand, inclusief deelnemers die op eigen initiatief aan de opleiding beginnen. ,,Het gaat om mensen met diverse achtergronden”, zegt praktijkopleider Maaike van het Ende. ,,Ze hebben er allemaal zin in. De deelnemers krijgen eindelijk de kans. Vaak zit er wel frustratie bij, want ze krijgen de kans niet. Nu wel, het zou ook zonde zijn om hun talenten niet te gebruiken.”

Tegendraads

Werkbedrijf Lucrato heeft veel kandidaten geselecteerd en geworven voor dit project. ,,Het is een hele mooie samenwerking”, vindt consulent Marian van Schie. ,,Er is veel vraag naar mensen in de zorg, zeker ook op niveau 2. Op deze manier kunnen we dat oplossen. Het lijkt een tegendraads besluit, maar het kan zeker werken.”

Niet alle deelnemers van de opleiding zijn enthousiast om voor de camera of voor de krant iets te zeggen; bang voor het stempel dat op ze wordt gedrukt ‘als iemand uit de bijstand’. Iemand die wél enthousiast is vertelt over haar eerste ervaringen. Het is Sahar Asmail uit Apeldoorn: ,,Ik ben al wel 10 jaar op zoek geweest naar werk. Ik ben daarom heel blij dat ik nu met deze opleiding kan beginnen. Ik vind het spannend, maar ook erg leuk. Bijvoorbeeld om met mensen te werken.”

Een andere deelneemster, Simin Bina uit Vaassen, start op eigen initiatief met de opleiding. ,,Ik heb al 5 jaar bij ’s Heeren Loo gewerkt als vrijwilligster. Nu wil ook echt een baan. Geld is voor iedereen belangrijk, maar ik vind het ook leuk om mensen te helpen.”

Het enthousiasme over het project is groot. Minister Hugo de Jonge heeft op Twitter de deelnemende partijen al gecomplimenteerd. En wellicht het belangrijkste: de banen liggen voor het oprapen. Riëtte van Heeswijk van Viattence: ,,Het tekort krijgt hierdoor echt een impuls. Als het goed gaat hebben de deelnemers straks gewoon een baan tot hun pensioen.”