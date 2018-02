Veluwse bedrijven in actie om jongeren vast te houden

Epe aan de slag met Kieskompas

13:02 De gemeente Epe en RSG N.O.-Veluwe lanceren woensdag 14 februari het Kieskompas. In de middag spelen leerlingen van de school 'Levend Kieskompas', in de avond gaan lijsttrekkers van politieke partijen in Epe met elkaar in debat, onder leiding van Kieskompas-oprichter André Krouwel.