Veluwse bossen werken als magneet op fietsers uit het westen

De Gisola Emster Veldtoertocht staat goed aangeschreven in Nederland. Welke loftuitingen hebben jullie allemaal al ontvangen in het verleden?

,,We hebben van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’ ontvangen, wat niet veel toertochten kunnen zeggen. Op alle onderdelen scoorden we een tien. Een cijfer dat we van een bekend wielertijdschrift ook ooit kregen. Daarnaast hebben we dit jaar de Sportprijs van Epe gewonnen en daar zijn we ook heel trots op.‘’

Wat maakt deze tocht zo aantrekkelijk voor mountainbikers en fietscrossers?

,,De natuur van de Veluwe, waarover de routes zijn uitgezet. Veel deelnemers komen uit het westen van het land, waar ze de pracht van de Veluwse omgeving niet hebben. Daarnaast is deze tocht altijd in de herfstvakantie. Voor sportieve fietsers een interessant moment.‘’

Hoeveel deelnemers verwachten jullie deze zaterdag aan de start, tussen 9 en 10.30 uur vanaf sportpark 't Hanendârp in Emst?

,,Dat is moeilijk te zeggen. Als het regent komt er bij wijze van spreken niemand en als het heel warm en zonnig is, zoeken mensen elders hun vertier. Maar zoals het weer nu is, lijkt het perfect voor de tocht. Niet te nat, goede temperatuur, beetje zonnig nog. Ooit hadden we eens twaalfhonderd deelnemers, meestal zitten we rond de duizend. Afgelezen aan het aantal voorinschrijvingen, denken we dat er dit jaar wel weer rond de duizend ATB’ers komen.’’