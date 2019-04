Veluwse Bron blaast plannen ontbijthotel nieuw leven in, ook zonnepanelen bij Kievitsveld in Emst

Wellnessresort Veluwse Bron in Emst wil de plannen voor een ontbijthotel nieuw leven in blazen. Het idee uit 2012 wordt wel aangepast: in plaats van veertig kamers wil het bedrijf nu een hotel met tachtig kamers. Daarnaast heeft Leisurelands het plan opgevat om twee velden met zonnepanelen in de buurt aan te leggen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten in principe mee te werken aan de plannen. Veluwse Bron heeft al een vergunning die een zogenaamd ontbijthotel mogelijk maakt. Alleen wordt in die vergunning uitgegaan van een hotel met veertig kamers, terwijl het bedrijf nu het dubbele aantal wil. De omvang van het gebouw zal echter hetzelfde blijven als in het bestemmingsplan uit 2016, meldt de gemeente Epe. ,,Het college vindt dat het ontbijthotel een versterking betekent voor de toeristische aantrekkelijkheid van Epe.’’

Veluwse Bron kwam in 2012 naar buiten met de plannen voor een zogenaamd ontbijthotel. Toenmalig eigenaar Gert van der Steen had het over een eenvoudig hotel, zonder receptie of conferentiezaal. Het was puur bedoeld voor klanten van Veluwse Bron, die na een dagje relaxen niet meer in de auto willen stappen om naar huis te gaan. Uiteindelijk werd de vergunning in 2016 afgegeven, maar tot de bouw van een hotel is het nog niet gekomen. Van der Steen heeft het bedrijf inmiddels verkocht, maar het overkoepelende IWR liet vorig jaar al aan de Stentor weten dat de plannen nog altijd in de pijplijn zaten.

Zonnepanelen

In de directe omgeving van het wellnessresort wil Leasurelands - het voormalige RGV - twee parken met zonnepanelen aanleggen. Het ene park ligt ingeklemd tussen Kievitsveld en A50, het andere zou op een deel van de zwemplas van Veluwse Bron moeten komen (zie kaartje hieronder). De energie die daarmee opgewekt kan worden, is bedoeld om de hele omgeving van stroom te voorzien: van het toekomstige ontbijthotel tot de andere bedrijven en huishoudens in de buurt.

Burgemeester en wethouders van Epe vinden het plan voor zonnepanelen ‘kansrijk’. ,,En het past ook binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente’’, meldt Epe in een persbericht. ,,Voorwaarde is wel dat deze zonnevelden passen in de landelijke omgeving en een versterking zijn voor de omgeving.’’ Ook heeft het college aangegeven ‘dat het bedrijf een participatieplan en communicatieplan moet opstellen zodat van tevoren duidelijk is op welke wijze onder andere omwonenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen’.