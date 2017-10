Veluwse kerstbomen veroveren de wereld

In China, Dubai en Italië pakken ze op kerstochtend cadeautjes uit onder kerstbomen uit de Veluwe. De bomen van kerstbomenkweker Brinkman uit Emst gaan namelijk de hele wereld over. ,,Dat is wel uniek.''

Het is pas oktober, maar bij kerstbomenkweker Gerrit Brinkman uit Emst is het spitsuur. Niet voor de Nederlandse, maar voor de buitenlandse markt. ,,De buitenlandse markt organiseren we in een vroeg stadium, die vraag komt namelijk ook veel vroeger'', zegt Brinkman. ,,De Nederlandse markt komt pas eind november op gang. Sinterklaas moet eerst uit het land zijn en dan pas komt de kerstboom.''

Quote Het is een mooie boom met een symmetrische vorm Kerstbomenkweker Gerrit Brinkman Die buitenlandse vraag komt niet alleen uit onze buurlanden, maar ook van bedrijven uit Italië, Spanje, Dubai en China. ,,Het is 50 procent van onze export'', aldus Brinkman. Maar hoe komen deze landen bij kerstbomenkweker Brinkman terecht? ,,Het gaat van klant tot klant. Als wij leveren naar Duitsland en Italië zien hun buitenlandse collega’s onze labels en de kwaliteit. Ze schrijven vervolgens onze naam op en leggen dan contact. Ook zijn wij actief op internationale vakbeurzen. En we hebben een website in verschillende talen.''

Speciale snoeiwijze

Bij het Veluwse bedrijf worden zelf kerstbomen gekweekt, maar ze worden ook eerst uit Denemarken geïmporteerd en vervolgens verdeeld over Nederland en het buitenland. Volgens Brinkman is het internationale succes te danken aan de speciale snoeiwijze die wordt gehanteerd. ,,Het is een mooie boom met een symmetrische vorm. De mensen willen tegenwoordig dat een boom symmetrisch is, vroeger was dat wilder.''