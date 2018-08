Veluwse kwekers van aardbeien en bloembollen likken hun wonden na extreme temperaturen

Huurders voor woning op plek Kouwenaar­school in Vaassen mogen zich binnenkort melden

13 augustus Nog even en huurders die graag willen wonen in een nieuwbouwhuis op de plek van de voormalige Kouwenaarschool, aan de Woestijnweg in Vaassen, kunnen zich daarvoor inschrijven. Na de bouwvak is het zover.