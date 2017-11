Veluwse Midwienterhoornbloazers staan op scherp voor advent

Voor het komende seizoen staan door heel Nederland nu al weer veertig optredens gepland voor de Veluwse Midwienterhoorbloazers. Al achttien jaar achtereen is de aftrap van het seizoen bij de schaapskooi op de Renderklippen tussen Epe en Heerde. Op diverse locaties zijn de blazers vervolgens al meer dan tien jaar vaste gasten, zoals op de kaarsjesavond in Gouda, tijdens de wandeltocht op de derde zondag in december in Wissel/Tongeren, tijdens de wandeltocht op oudejaarsdag op de Hoge Veluwe, en ook bij de oudejaarsdienst in de Grote Kerk in Epe.