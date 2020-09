Verdachte (65) aangehouden voor autobranden in Epe

De politie heeft een 65-jarige man uit Epe aangehouden als verdachte voor twee autobranden. Het gaat om de branden in de parkeergarage onder het Marktplein en aan de Paster Somstraat. Het is nog onduidelijk of de man betrokken is bij tien andere autobranden in Epe en Vaassen.

De arrestatie was gisteravond aan de Libel in nieuwbouwwijk Klaarbeek. Daar vonden in de afgelopen maanden zeven van de twaalf autobranden plaats. Meerdere bewoners waren getuige van de politieactie. Die vond even voor middernacht plaats.

,,Het was al wat drukker in de wijk. Via de buurtapp maakten meerdere bewoners melding van fietsers en auto’s. Met een aantal buren liep ik nog een controleronde door de wijk, totdat we naar binnen werden gestuurd. Er stond iets te gebeuren”, vertelt Rochella Scholten.

Preventieve aanhouding

Rond middernacht dook een politieauto op in de wijk. Die bleef staan bij het paaltje midden op de weg tussen de Libel en de Haaksweide. Twee straten waar in de afgelopen maanden meerdere autobranden waren. Volgens omstanders is hier een persoon aangehouden. Van euforie is geen sprake in de wijk, laat Scholten weten. ,,Wij denken niet dat één iemand alleen al die autobranden heeft gesticht.”

De politie was in de afgelopen maanden met man en macht op zoek naar de verdachte van de reeks autobranden. Uit het onderzoek kwam de 65-jarige man naar voren als verdachte bij twee autobranden. Die van gistermiddag in de parkeergarage onder het Marktplein in Epe en die van afgelopen zaterdag in de Pastor Somstraat. De politie onderzoekt verder in hoeverre de man betrokken is bij andere autobranden.

Aanmaakblokjes

In drie maanden tijd vonden twaalf autobranden plaats in Epe en Vaassen. Zeven branden waren in of zeer dicht bij nieuwbouwwijk Klaarbeek in Epe-Zuid. De branden kenden veel overeenkomsten. Zo waren ze aan de voorkant van de auto en begonnen ze bij de banden. Getuigen hebben bij meerdere uitgebrande voertuigen aanmaakblokjes zien liggen. Ook stonden de auto’s op (vrij) afgelegen plekken of bij woningen, waarvan de bewoners niet thuis waren.

,,De methode en omstandigheden zijn klassiek voor een ziekelijke brandstichter; wat een pyromaan is”, zegt forensisch psycholoog Ernst Amerling. Hij was achttien jaar verbonden aan het Pieter Baan Centrum en onderzocht meerdere pyromanen. ,,Het gaat een pyromaan om het krijgen van aandacht, bijvoorbeeld door het in brand steken van een auto omdat zijn agressie en boosheid tot uiting moeten komen.”

Dat is het verschil tussen een pyromaan en andere type brandstichters, legt Ameling uit. ,,Een pyromaan heeft een intern motief: frustratie uiten, aandacht krijgen en belangrijk worden. Een brandstichter heeft een extern motief: verzekeringsgeld opstrijken, de politie pesten of iemand vermoorden.”