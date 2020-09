Verdachte (65) autobranden Epe blijft drie maanden langer in cel

De hechtenis van de verdachte is met negentig dagen verlengd. Hij word verdacht van het stichten van twee autobranden: op 29 augustus op een parkeerplaats aan de Pastor Somstraat en op 1 september in de parkeergarage onder het Marktplein.

In totaal 11 branden

De politie onderzoekt of de man gekoppeld kan worden aan elf andere autobranden. Die vonden sinds midden mei tot 1 september plaats in Epe en Vaassen. Vooral Epe werd hard getroffen. In het dorp vlogen tien auto's in brand, waarvan zeven in nieuwbouwwijk Klaarbeek. In deze wijk werd de 65-jarige man op een avond aangehouden.