Verdachte (65) autobranden Epe blijft twee weken langer in cel

Reeks autobranden

De politie onderzoekt ook of de man gekoppeld kan worden aan elf andere autobranden. ,,Dat onderzoek is nog in volle gang", stelt het Openbaar Ministerie. Die branden vonden sinds midden mei plaats in Epe en Vaassen. Vooral Epe werd hard getroffen. In het dorp vlogen tien auto's in brand, waarvan zeven in nieuwbouwwijk Klaarbeek. In deze wijk werd de 65-jarige man dinsdagavond rond middernacht aangehouden.