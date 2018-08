Verdachte dood Nataschja (44) uit Epe langer in voorarrest

De 44-jarige man uit Leiden die ervan wordt verdacht Nataschja Scheeres (44) uit Epe te hebben omgebracht, blijft langer in voorarrest. De rechtbank in Den Haag besloot vandaag het voorarrest met negentig dagen te verlengen.

Op 30 juli vonden agenten een lichaam in een sloot aan de Stevenshofsdreef in Leiden. De politie verrichtte na de vondst onderzoek en hield rekening met een misdrijf. Mogelijk lag het lichaam al wat langer in het water. De identiteit van de vrouw, die al enige tijd werd vermist, werd uiteindelijk vastgesteld na dna-onderzoek. Het ging om de 44-jarige Nataschja Scheeres, die in Epe is opgegroeid.

Voorarrest

Na het onderzoek kwamen twee verdachten in beeld, twee mannen van 44 en 50 jaar oud en beiden uit Leiden. Zij zijn aangehouden. De 50-jarige medeverdachte is inmiddels vrij, in afwachting van het onderzoek. De 44-jarige verdachte, de vriend van de Epese, blijft nu nog zeker drie maanden in voorarrest. Het Openbaar Ministerie meldde eerder dat hij wordt verdacht van doodslag en het wegmaken van het lichaam. ,,Er is voldoende reden om hem vast te houden", aldus een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag over de verlenging van het voorarrest.