Verdachte met gehuurde bus vol drugsingrediënten moet wachten op NFI

De 41-jarige Marko S. uit Brunssum werd op 24 april in Vaassen aangehouden in een gehuurde bus vol ingrediënten voor de synthetische drug amfetamine. Althans, de politie denkt dat de 56 jerrycans vol zaten met 940 liter zoutzuur, 20 liter zwavelzuur en 200 liter mierenzuur. Het wachten is nog op een definitieve conclusie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Dat bleek vanochtend tijdens de rechtszaak die gepland stond in Zutphen. S. kwam hier met zijn advocaat voor de inhoudelijke behandeling, maar de officier van justitie had een flinke kink in de kabel.

,,De politie heeft de inhoud van de jerrycans onderzocht, maar daar is alleen een voorlopige conclusie uitgekomen. Het NFI moet een definitieve uitslag geven over de stoffen en dat kan pas op 3 augustus. Ze hadden daar een andere deadline in gedachten dan wij en ik weet niet zo goed hoe dat zo gekomen is'', legde hij ter zitting uit.

Zeker weten

Wat hem betreft moet er worden gewacht op deze uitslag en de advocaat van S. kon niet anders dan zich daarbij neerleggen. ,,De hele aanklacht is hierop gebaseerd, we moeten zeker weten of we het daadwerkelijk over deze stoffen hebben.''

Want S. zegt niet te hebben geweten dat er grondstoffen van amfetamine in zijn busje zaten. ,,Ik wist niet wat er in die jerrycans zat'', bevestigde hij nog eens ter zitting. ,,Als hij nu had bekend, dan hadden we wat mij betreft wel verder kunnen gaan'', zei de officier nog.

Nu is het wachten op de nieuwe zittingsdatum, die door de rechtbank is vastgesteld op dinsdag 7 augustus. Tot die tijd blijft S. vastzitten. Zijn advocaat wilde nog toestemming voor nader onderzoek naar zijn aanhouding op 24 april, omdat die mogelijk niet rechtmatig is geweest.

De officier van justitie wilde daar niks van weten. ,,Meneer gedroeg zich verdacht. Hij was zenuwachtig, trilde, keek de agenten niet aan en had een simpele mobiel bij zich, zo eentje waarvan we weten dat die in het criminele circuit wordt gebruikt. Hij reed bovendien in een huurbus. Al met al was het een terechte aanhouding'', vindt hij.