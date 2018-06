Verdachten dodelijke schietpartij Vaassen blijven vastzitten

Onderzoek naar vechtpar­tij en bedreiging Vaassen

31 mei Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat is tot op heden de conclusie over de onrust die afgelopen weekend is ontstaan in Vaassen, waarbij onder meer een agent werd bedreigd. Dat meldde burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe donderdagavond in de raadsvergadering.