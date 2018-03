Verdachten dood Samet (25) uit Vaassen blijven vastzitten

VIDEO Zitskiester Linda van Impelen uit Emst heeft lef en techniek als grootste wapens op Paralympics

10 maart Ze is altijd al een durfal geweest. Linda van Impelen (32) gaat vanaf morgen op jacht naar olympisch eremetaal in PyeongChang. De in Emst woonachtige zitskiester komt op de Paralympics op liefst vier onderdelen uit.