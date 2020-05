Verdwijnen auto’s na een maand al van vernieuwd Marktplein in Vaassen?

Eerst handen ontsmetten en dan van de glijbaan: welkom in het ‘nieuwe normaal’ van Vaassen

28 april Van de glijbaan of op het klimrek? Eerst de handen schoonmaken onder het pompje met desinfecterende gel. Het is vanaf vandaag de realiteit in wijkspeeltuin De Kouwenaar in Vaassen. ,,We kunnen niet de hele dag met spray en lappen in de weer zijn.”