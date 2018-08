Vereniging SportAcrobatiek Vaassen ziet het levenslicht

Nieuwe toekomst lonkt voor 't Waeghuys in Epe

25 augustus Het verpauperde pand In 't Waeghuys (Waaghuis), aan de Sint Antonieweg in Epe, wacht een nieuwe toekomst. Pandeigenaar Hans van Norel en de gemeente Epe zijn in gesprek over een andere bestemming voor het gemeentelijk monument.